10 сентября Крымский мост закроют для проведения ремонтных работ

10 сентября Крымский мост закроют для движения автомобилей в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Ограничения в движении транспорта будут действовать с 10:00 до 17:00. Водителей просят заранее спланировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Движение машин по Крымскому мосту периодически приостанавливают для ремонта объекта, поврежденного в результате атак ВСУ.

Татьяна Ручкина

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