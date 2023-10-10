Молдавия подтвердила консультации с экс-главой «Нафтогаза» по долгу «Газпрому»

Администрация президента Молдавии Майи Санду подтвердила, что экс-председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев консультировал правительство по вопросам долга «Газпрому». Молдавские власти отрицают, что господин Коболев был назначен советником президента, сообщает местное издание NewsMaker.

В администрация президента рассказали, что Андрей Коболев консультирует Министерство энергетики Молдавии по вопросам, связанным с аудитом «Молдовагазом». Власти считают, что его опыт полезен, так как «Нафтогаз», который он возглавлял в 2014–2021 годы, смог отсудить у «Газпрома» около $4,6 млрд.

Как стало известно «Ъ», власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут долги «Молдовагаза». Предполагается, что взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн, а также заплатит «Газпрому» $153,57 млн компенсации.

Подробности — в материале «Ъ» «Молдавия предложила "Газпрому" мир».

Лаура Кеффер