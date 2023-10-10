Минтранс Кубани обжалует отказ суда Москвы в пересмотре спора с «Яндекс. Такси»

Министерство транспорта Кубани обжалует отказ Арбитражного суда Москвы в пересмотре по новым обстоятельствам спора с «Яндекс. Такси» (оператором сервиса «Яндекс. GO), предметом которого были требования ведомства о признании незаконной и запрете деятельности агрегатора на территории Краснодарского края. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил представитель ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Определение (Арбитражного суда Москвы о возврате заявления минтранса – «Ъ-Кубань») будем обжаловать, в соответствии с действующим процессуальным законодательством. По нашему мнению, в данном случае имеются основания для пересмотра данного дела», - рассказал представитель министерства.

Арбитражный суд Москвы отказал министерству транспорта Краснодарского края в пересмотре иска о признании незаконной и запрете работы «Яндекс. Такси» на территории региона в связи с новыми обстоятельствами. «Яндекс. Такси» - единственный из семи агрегаторов, деятельность которого власти не смогли через суд признать незаконной, и министерство, сославшись на это потребовало пересмотреть дело. Суд посчитал, что ведомство недостаточно обосновало появление новых обстоятельств.

Основанием для исков к операторам мобильных приложений по вызову такси (ООО «Яндекс Такси», ООО «Максим-Ейск», ООО «Сити Мобил», ООО «Альматея», ИП Валерию Гайфулину, ООО «Максим-Сочи», ООО «Регион») стало то, что они, по мнению минтранса Кубани, по сути являются диспетчерскими службами перевозчиков и передают заявки лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров.

Михаил Волкодав

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