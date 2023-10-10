Премьер Ирака прибыл в Россию

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл с визитом в Москву. Самолет премьера приземлился во Внуково-2, сообщает ТАСС.

Иракского премьера встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИДа Михаил Богданов, а также посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Сегодня, 10 октября, господин ас-Судани проведет в Кремле переговоры с Владимиром Путиным, они также пообщаются в формате рабочего завтрака. 11 октября господин Путин и премьер Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Лаура Кеффер