Персонал шахты «Ерунаковская-VIII» эвакуируется из-за пожара

Из-за возгорания резервного дегазационного короба шахты «Ерунаковская-VIII» (предприятие ПАО «Распадская», находится под управлением ООО «Распадская угольная компания») проводится эвакуация подземного персонала.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области, короб расположен на поверхности, на место происшествия выдвинулись подразделения пожарной охраны и горноспасателей, всего 32 человека.

Прокуратурой области организована проверка законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Неделю назад аналогичный поверхностный пожар вызвал эвакуацию горняков другой шахты компании - «Есаульской».

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Игорь Лавренков, Кемерово