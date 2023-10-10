СК устанавливает обстоятельства смерти скалолаза в нацпарке Красноярские столбы

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия устанавливает обстоятельства смерти туриста в национальном парке«Красноярские столбы», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сообщение о гибели 31-летнего жителя Сосновоборска поступило 9 октября. По предварительным данным, при восхождении на скалу Китайская стенка турист сорвался с 20-метровой высоты.

Мужчина скончался уже в больнице. Как уточнили правоохранители, сообщение о происшествии поступило от знакомых, сопровождавших погибшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств гибели туриста.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в конце июля погибла туристки в горах природного парка «Ергаки». В женщину ударила молния, еще двое туристов получили травмы ног.

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Александр Киселев