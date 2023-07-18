Госпитализированы туристы, пострадавшие от удара молнии в горах Красноярского края

Пострадавшие от удара молнии в горах Красноярского края альпинисты госпитализированы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

По данным краевого управления Следственного комитета, которое проводит проверку в связи с инцидентом, туристическая группа из 14 человек отправилась в поход по горному участку местности парка «Ергаки». 16 июля утром четверо из них (жительница Екатеринбурга и трое красноярцев) начали подъем на пик Звездный (его высота 2265 м). Когда путники находились на высоте около 400 м, резко испортилась погода и началась гроза. В результате удара молнии погибла девушка, еще двое туристов получили травмы ног, четвертый не пострадал. Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России из Хакасии эвакуировали пострадавших туристов.

В спасательном ведомстве отметили, что тургруппа пренебрегла предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях и совершала восхождение при шквалистом ветре и грозе. Кроме того, группа не была зарегистрирована, и спасателям пришлось потратить время на ее поиски, прежде чем оказать пострадавшим первую помощь на месте.

В аккаунте федерации альпинизма Свердловской области «Вконтакте» сообщается, что при восхождении в Ергаках погибла Екатерина Репина. Она была мастером спорта по альпинизму.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев