Еще две компании из Удмуртии выиграли гранты на 8 млн рублей

Две IT-компании из Удмуртии получат от Фонда содействия инновациям гранты на 8 млн руб. для развития проектов. Организации стали победителями конкурса «Старт-1», сообщает пресс-служба цифрового развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, 4 млн руб. направят ООО «КРЭЙН» для разработки системы речевой аналитики, а также генерации рекомендаций для повышения качества работы менеджеров по продажам. Аналогичную сумму получит компания «МАТРИУС ГРУПП». Деньги вложат в создание обучающей онлайн-платформы по ментальной арифметике с использованием технологий искусственного интеллекта.

Напомним, ранее IT-компания из Удмуртии получила от Фонда содействия инновациям грант на 30 млн руб. Деньги направили на создание автоматизированной системы контроля бизнес-процессов предприятий на основе интеллектуальной видеоаналитики ZOOL.AI.