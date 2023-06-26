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обновлено 09:09

IT-компания из Удмуртии получит 30 млн рублей гранта на проект системы контроля бизнес-процессов

Грант на 30 млн руб. выиграла IT-компания из Удмуртии от Фонда содействия инновациям. ООО «Просто» представила проект автоматизированной системы контроля бизнес-процессов предприятий на основе интеллектуальной видеоаналитики ZOOL.AI., сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего на конкурс «Коммерциализация – Искусственный интеллект» (очередь VI)», в котором участвовала компания, поступило 179 заявок из 36 субъектов России. Общая сумма заявок превысила 4,87 млрд руб.

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