IT-компания из Удмуртии получит 30 млн рублей гранта на проект системы контроля бизнес-процессов

Грант на 30 млн руб. выиграла IT-компания из Удмуртии от Фонда содействия инновациям. ООО «Просто» представила проект автоматизированной системы контроля бизнес-процессов предприятий на основе интеллектуальной видеоаналитики ZOOL.AI., сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего на конкурс «Коммерциализация – Искусственный интеллект» (очередь VI)», в котором участвовала компания, поступило 179 заявок из 36 субъектов России. Общая сумма заявок превысила 4,87 млрд руб.