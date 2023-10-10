В Сочи сообщили об опасности формирования смерчей над морем

С утра 10 октября и до второй половины дня 11 октября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В связи с угрозой появления смерчей мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил всем городским службам работать в усиленном режиме. Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.

О смерчах на курорте синоптики предупреждают с 8 октября. С этого же дня в юго-восточных предгорных районах Краснодарского края начались заморозки.

Татьяна Ручкина

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