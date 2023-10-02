В Петербурге после аварии с электросамокатом умер бывший иеромонах РПЦ

Бывший иеромонах Русской православной церкви за границей Валентин Соломаха, известный как блогер kalakazo, умер 29 сентября в Санкт-Петербурге, через два месяца после того, как его сбил электросамокат, сообщил священник Альвиан Тхелидзе в своем блоге «ВКонтакте».

Он уточнил, что в начале августа Соломаха был госпитализирован после столкновения с электросамокатом. Он получил гематому головного мозга и потерял сознание, после аварии ему сделали операцию. В больнице его состояние оценили как тяжелое.

Валентин Соломаха в последние годы был известен как критик Русской православной церкви. Он вел блог на платформе livejournal.com под ником kalakazo, в котором обсуждал околоцерковные события. В том числе он высказывался против передачи РПЦ Исаакиевского собора.

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