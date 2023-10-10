В Ярославле расширят аквапарк

В Ярославле у аквапарка на улице Дядьковской появится новый корпус, разрешение на это выдало министерство строительства Ярославской области. Стройка должна завершится до 20 сентября 2026 года.

Новый корпус будет 4-этажным. В нем планируется разместить кафе, комнаты отдыха, административные помещения, прачечную.

«Пристраиваемая часть объекта на 3-м этаже соединяется переходом с существующей частью здания спортивно – тренировочного комплекса»,— сообщили в министерстве порталу Yarnews в ярославском минстрое.

Аквапарк «Тропический остров» открылся в 2017 году, площадь существующего здания – 7 тыс. кв.м. Аквапарк пока остается единственным подобным заведением в Ярославле.

Антон Голицын