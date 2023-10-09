Интерес жителей Петербурга к подработкам постоянно рос с начала 2023 года

За первые девять месяцев 2023 года у жителей Санкт-Петербурга постоянно была потребность в получении дополнительного источника заработка, привели данные в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Аналитики компании выяснили, что в Петербурге и Ленинградской области наибольшая доля граждан, которые имеют подработку. Оказалось, что в этих регионах каждый десятый имеет дополнительный источник дохода.

«В Петербурге 46% опрошенных или почти каждый второй заявил, что нуждается в дополнительном заработке плюсом к основному, что на 2% больше, чем зимой. В Ленобласти доля таких соискателей уже достигает 47%, что также на 4% больше, чем в начале этого года»,— говорится в сообщении пресс-службы.

При этом своей основной работой были довольны жители Уральского федерального округа, Москвы и Московской области. Там дали отрицательный ответ 47% опрошенных. На Дальнем Востоке ситуация обратная — иметь подработку хотят 55% человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний уровень зарплаты в Петербурге, по данным Петростата, составляет 91,9 тыс. рублей. Показатель среднемесячной оплаты труда за первые полгода возрос в городе на 11,7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

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