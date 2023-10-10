Количество кабинетов психологов в поликлиниках Петербурга расширят до 78

На базе поликлиник в Санкт-Петербурге появятся новые кабинеты психологов, до конца 2023 года их количество достигнет 78, сообщила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

На данный момент их насчитывает 67, почти за 2,5 месяца появятся еще 11 пунктов. Как отметила Соловьева, кабинеты по консультированию в психологии работают почти во всех районах, и за три месяца работы их посетили свыше 8000 человек.

В городе ввели новый порядок оказания помощи людям с психическими расстройствами с 1 июля 2023 года. Пациенты могут обратиться к специалисту за консультацией, разовой терапией и получить от психолога направление к психиатру. По статистике Смольного, чаще всего обращаются с тревожно-депрессивными переживаниями, приступами панических атак и на фоне проблем в семье.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый стационар построят в Сестрорецке, этот проект был одобрен на совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами правительства города.

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