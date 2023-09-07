В Екатеринбурге пятый день ищут 22-летнюю девушку

В Екатеринбурге пять дней не могут найти 22-летнюю Махфузахон Исмоилову. Девушка вышла из дома 2 сентября и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Рост девушки 150 см, у нее худощавое телосложение, карие глаза и черные волосы. В день исчезновения она была одета в зеленую накидку, черную водолазку, черные брюки и бежевые кроссовки. С собой был рюкзак.

«Доченька, пожалуйста, вернись домой. Мы все очень беспокоимся о тебе. Я не сержусь на тебя, пожалуйста, возвращайся»,— цитирует портал E1.ru мать пропавшей.

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