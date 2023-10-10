Дело Рамили Галим будет рассматривать тройка судей

Кировский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство гособвинения, принял решение о рассмотрении уголовного дела в отношении Рамили Галим (ранее Саитова) в составе коллегии из трех судей, сообщила пресс-служба суда. С соответствующим ходатайством выступил представитель гособвинения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Рамиля Галим (внесена в список террористов и экстремистов) обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

Также по ходатайству следствия суд продлил арест подсудимой до 13 января 2024 года.

Ближайшее судебное заседание состоится 18 октября.

Олег Вахитов

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