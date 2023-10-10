Дело Рамили Галим будет рассматривать тройка судей
Кировский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство гособвинения, принял решение о рассмотрении уголовного дела в отношении Рамили Галим (ранее Саитова) в составе коллегии из трех судей, сообщила пресс-служба суда. С соответствующим ходатайством выступил представитель гособвинения.
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Рамиля Галим (внесена в список террористов и экстремистов) обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.
Также по ходатайству следствия суд продлил арест подсудимой до 13 января 2024 года.
Ближайшее судебное заседание состоится 18 октября.