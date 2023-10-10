Глава «Укрэнерго» считает маловероятным блэкаут на Украине зимой

Блэкаут на Украине может произойти, если в течение короткого промежутка времени «будет погашена» большая часть энергосистемы, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он считает такой сценарий маловероятным.

«Когда мы говорим о блэкауте, тем более затяжном, это говорит о том, что вся энергосистема или большая ее часть будет погашена в течение нескольких дней или недель, такой сценарий очень маловероятен... Мы научились готовить энергосистему к массированным атакам»,— сказал господин Кудрицкий в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

На Украине с октября 2022 года по октябрь 2023-го были повреждены больше 300 энергообъектов, сообщал министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, система готова к прохождению зимы. Премьер Украины Деним Шмыгаль в сентябре заявлял, что страну ожидает «сложная зима». Однако он уверен, что Киев готов к ней лучше, чем в 2022-м.

Леонид Уварчев