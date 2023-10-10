Орловская прокуратура проводит проверки из-за отсутствия электричества в ряде населенных пунктов

Прокуратура Орловской области проводит проверки в связи с отсутствием электричества в ряде населенных пунктов региона после прохождения циклона «Патрик». Об этом сообщили в ведомстве.

Выявлены «факты непринятия руководителями территориальных ресурсоснабжающих организаций достаточных мер к восстановлению прав граждан на обеспечение энергоресурсами». Внесено десять представлений об устранении нарушений, два должностных лица получили предостережения. Ведомство продолжает контролировать востановление подачи электричества.

Какой ущерб ураган нанес в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин