Эффектно смотрится

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Главные тенденции красоты на парижских показах
«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких акцентах в образах на показах Парижской недели моды сезона весна-лето 2024.
Возвращение помады
Яркий цвет губ занял центральное место на ряде парижских подиумов: красные оттенки сочетались с минимальным, базовым макияжем.
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Гладкие волосы
Новый способ уложить волосы — это сделать боковой пробор и нанести побольше геля.
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Сияющая кожа
Свежая, сияющая кожа, один из самых популярных трендов на все времена, снова с нами.
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Приближая Хэллоуин
Бледная кожа, искусственные ресницы, общая угрюмость — хороший вариант ведьминского образа на День всех святых.
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На своей волне
Легкие, слегка подкрученные локоны — ключевая прическа следующей весны.
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