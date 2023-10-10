Эффектно смотрится

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких акцентах в образах на показах Парижской недели моды сезона весна-лето 2024.

Возвращение помады

Яркий цвет губ занял центральное место на ряде парижских подиумов: красные оттенки сочетались с минимальным, базовым макияжем.

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Гладкие волосы

Новый способ уложить волосы — это сделать боковой пробор и нанести побольше геля.

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Сияющая кожа

Свежая, сияющая кожа, один из самых популярных трендов на все времена, снова с нами.

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Приближая Хэллоуин

Бледная кожа, искусственные ресницы, общая угрюмость — хороший вариант ведьминского образа на День всех святых.

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На своей волне

Легкие, слегка подкрученные локоны — ключевая прическа следующей весны.

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Ирина Кириенко