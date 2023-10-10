Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эффектно смотрится

Главные тенденции красоты на парижских показах

«Коммерсантъ Стиль» — о самых ярких акцентах в образах на показах Парижской недели моды сезона весна-лето 2024.

Возвращение помады

Яркий цвет губ занял центральное место на ряде парижских подиумов: красные оттенки сочетались с минимальным, базовым макияжем.

Предыдущая фотография
Schiaparelli

Schiaparelli

Фото: @schiaparelli

Alexander McQueen

Alexander McQueen

Фото: Dave Benett / Getty Images for Alexander McQueen

Udercover

Udercover

Фото: Udercover

Saint Laurent

Saint Laurent

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Mossi

Mossi

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Следующая фотография
1 / 5

Schiaparelli

Фото: @schiaparelli

Alexander McQueen

Фото: Dave Benett / Getty Images for Alexander McQueen

Udercover

Фото: Udercover

Saint Laurent

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Mossi

Фото: Lyvans Boolaky / Getty Images

Гладкие волосы

Новый способ уложить волосы — это сделать боковой пробор и нанести побольше геля.

Предыдущая фотография
Hermes

Hermes

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Givenchy

Givenchy

Фото: Peter White / Getty Images

Christian Dior

Christian Dior

Фото: Francois Durand / Getty Images

Loewe

Loewe

Фото: Peter White / Getty Images

Valentino

Valentino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Следующая фотография
1 / 5

Hermes

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Givenchy

Фото: Peter White / Getty Images

Christian Dior

Фото: Francois Durand / Getty Images

Loewe

Фото: Peter White / Getty Images

Valentino

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Сияющая кожа

Свежая, сияющая кожа, один из самых популярных трендов на все времена, снова с нами.

Предыдущая фотография
Stella McCartney

Stella McCartney

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Chloe

Chloe

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

The Row

The Row

Фото: www.therow.com

Следующая фотография
1 / 3

Stella McCartney

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Chloe

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

The Row

Фото: www.therow.com

Приближая Хэллоуин

Бледная кожа, искусственные ресницы, общая угрюмость — хороший вариант ведьминского образа на День всех святых.

Предыдущая фотография
Victoria Beckham

Victoria Beckham

Фото: Peter White / Getty Images

Balenciaga

Balenciaga

Фото: Balenciaga

Christian Dior

Christian Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

Следующая фотография
1 / 3

Victoria Beckham

Фото: Peter White / Getty Images

Balenciaga

Фото: Balenciaga

Christian Dior

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho / Getty Images

На своей волне

Легкие, слегка подкрученные локоны — ключевая прическа следующей весны.

Предыдущая фотография
Chanel

Chanel

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

Следующая фотография
1 / 2

Chanel

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

Louis Vuitton

Фото: Dominique Charriau / WireImage / Getty Images

Ирина Кириенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...