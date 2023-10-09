В Бейт-Хануне в секторе Газа прекратила работу единственная больница

Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила деятельность из-за израильских обстрелов, сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. По ее словам, больница не работает «из-за жестокой израильской бомбардировки». Слова министра приведены в сообщении ведомства в Telegram.

Бейт-Ханун — город на северо-востоке сектора Газа. Население, по данным на 2006 год, превышало 30 тыс. человек. Управляется палестинским движением «Хамас».

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль начал операцию в секторе Газа. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев