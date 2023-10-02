Погрузка на территории ОЖД в сентябре снизилась на 2,6%

Погрузка на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) за девять месяцев 2023 года составила 77,4 млн тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД. Вместе с тем в сентябре в границах ОЖД было погружено 8,4 млн тонн грузов (- 2,6%).

Наибольший рост с начала года показала погрузка зерна — 101,6 тыс. тонн (+25,4%) и цемента — 843,9 тыс. тонн (+18,4%).

Также выросла погрузка железной и марганцевой руды – 17,5 млн тонн (+6,1%), строительных грузов – 20,2 млн тонн (+5,4%), нефти и нефтепродуктов – 7,7 млн тонн (+4,5%).

Снизилась погрузка химических и минеральных удобрений – 17,5 млн тонн (-5,4%), черных металлов – 504 тыс. тонн (-4,6%) и цветной руды и серного сырья – 193,5 тыс. тонн (-0,9%).

Тарифный грузооборот в январе – сентябре 2023 года составил 137,6 млрд тонно-км (+4,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 175,3 млрд тонно-км (+4%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на железных дорогах сети РЖД в Санкт-Петербурге за восемь месяцев 2023 года составила 4,2 млн тонн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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