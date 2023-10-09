Среди строителей, восстанавливающих дома в Белгородской области, есть погибшие

В строительных бригадах, восстанавливающих пострадавшие от обстрелов дома в Шебекинском городском округе Белгородской области, «есть погибшие». Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил, отвечая в ходе «прямой линии» на вопрос жителя улицы Песчаной села Новая Таволжанка об отсутствии отопления.

«К сожалению, у нас есть погибшие среди строителей, которые восстанавливали дома.

Сейчас выгонять строительные организации на место, чтобы гибли люди, не то что неправильно — на это никто никогда не пойдет.

Мы сможем восстанавливать там, где жизнь людей не подвергается опасности»,— пояснил глава региона. По его словам, власти готовы обеспечить гражданам, в чьи дома невозможно подать теплоноситель, проживание в пунктах временного размещения или возместить стоимость аренды жилья, удаленного от границы.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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