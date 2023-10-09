В Екатеринбурге водитель наехал на ребенка и скрылся с места ДТП

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя неустановленного автомобиля, который наехал на 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По предварительной информации, водитель двигался по ул. Куйбышева со стороны ул. Роза Люксембург в сторону ул. Гоголя и наехал на ребенка, поворачивая направо. За оставление места ДТП нарушителю грозит административная ответственность в виде лишения водительских прав от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток.

В результате ДТП ребенка доставили в больницу с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП сообщить информацию для установления личности нарушителя и его местонахождения.

Напомним, днем 8 октября в Екатеринбурге автомобиль Nissan Note сбил девятилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Ребенка госпитализировали с травмой головы.

Ева Коршунова

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