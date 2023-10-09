На юге Петербурга холодный цех ресторана закрыли после отравления посетителя

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца приостановил работу холодного цеха ресторана «Мамалыга» на углу Ленинского проспекта и Брестского бульвара. К административной ответственности было привлечено ООО «Ленинский 84» (владелец заведения) по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП), сообщает 9 октября объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол на ресторан был составлен в связи с массовым отравлением посетителей, зафиксированным в начале августа.

В сентябре в ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил во взятых в заведении смывах кишечную палочку и забраковал 24 партии готовой продукции общим весом в 70,6 кг. Также на самом предприятии были выявлены многочисленные нарушения.

Защита компании признала вину частично. Суд установил, что некоторые нарушения уже устранены.

Срок запрета на деятельность холодного цеха будет отсчитываться с 15 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после отравлений работу «Самоката» в Кронштадте приостановили на 18 дней.

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