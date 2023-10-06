После отравлений работу «Самоката» в Кронштадте приостановили на 18 дней

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело в отношении ООО «Умный ритейл», которого привлекли к ответственности по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Специалисты осуществили внеплановую проверку в отношении офиса организации на улице Юрия Инге, дом 1 и выявили нарушения норм законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Санитарно-техническое состояние склада было неудовлетворительным из-за грязи на полу и стенах, наличия пыли и мусора. Помимо этого, у одного из сборщиков заказов и пяти курьеров отсутствовали медкнижки, а также установлены прочие нарушения, которые создали риск отравления среди заказчиков продукции.

«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 18 дней. В срок зачтено временное приостановление с 18.09.2023»,— указали в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ООО «Умный ритейл» (юридическое лицо сервиса «Самокат») оштрафовали на 20 тыс. рублей за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

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