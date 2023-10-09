Рейс по расписанию

Билеты на прямые рейсы из Тель-Авива в Москву на 10 октября почти закончились. С пересадкой из Израиля в Россию можно улететь минимум за 50 тыс. руб., но дорога в один конец займет более полутора суток, следует из данных сервиса Aviasales на вечер 9 октября. Доступны более быстрые маршруты, но стоимость билета начинается от 100 тыс. руб. При этом билеты из Москвы в Тель-Авив стартуют от 33 тыс. 8 октября в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона задержали или отменили около половины рейсов, что спровоцировало повышенный спрос на авиабилеты. В соцсетях появлялись видео, где пассажиры, находясь в переполненных залах аэровокзала, пытались покинуть страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turgut Alp Boyraz / Anadolu Agency / AFP Фото: Turgut Alp Boyraz / Anadolu Agency / AFP

9 октября, впрочем, обстановка в Бен-Гурионе стабилизировалась, рассказал “Ъ FM” россиянин Калэл, который вылетал в Батуми:

«Нас напугали, что на пути к аэропорту развернули несколько кордонов, чтобы проверять машины. Мы ехали на своем автомобиле. Машину осмотрели, убедились, что среди пассажиров нет арабов. Некоторые авто выборочно тормозили. От момента, как объявили регистрацию, до момента, как мы подошли к гейту, прошло максимум полчаса.

Во время ожидания включились сирены, нас оперативно завели в мамак — защищенную комнату. Когда систему оповещения отключили, мы вышли. Я бы не сказал, что в Бен-Гурионе было больше людей, чем обычно. Ни у кого нет никаких истерик, сложных ситуаций, давок. Все знают, что "Железный купол" работает надежно, а аэропорт защищен, пожалуй, лучше всего в Израиле. Практически по расписанию, с небольшой задержкой началась посадка, мы вылетели, но прилетели даже немного раньше. Полет прошел без эксцессов».

Некоторые европейские и американские авиакомпании ограничили авиасообщение с Израилем. Греческая Aegean Airlines сообщила о приостановке полетов до вторника. Georgian Airways также отменила рейсы в Израиль на неопределенный срок. О временном отказе от вылетов напомнила авиакомпания Air Astana.

Насколько безопасно авиасообщение с Израилем? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает, что правительство еврейского государства закроет аэропорт при объективной угрозе:

«Ситуация повышает степень рисков. Если аэропорт Бен-Гуриона функционирует, израильские власти понимают уровень опасности и то, что они готовы отправлять и принимать самолеты безопасно. Если, не дай бог, что-то произойдет с гражданским воздушным судном, а тем более иностранным, вся ответственность ляжет не на "Хамас" или другие организации, а на правительство Израиля.

То, что компания Red Wings заявила о готовности увеличить количество рейсов, еще не значит, что у нее будет такая возможность. Таким образом перевозчик продекларировал, что в случае необходимости и соответствующих решений авиационных властей Израиля и России, она готова принять в этом участие. Если подобная необходимость будет острой, подключатся и другие авиакомпании.

Стабилизируются ли цены? К этому надо относиться следующим образом: как говорится, дорога ложка к обеду. Когда остается всего несколько билетов на конкретный рейс, то автоматически их стоимость начинает расти. Поскольку все вдруг решили улететь либо сегодня, либо завтра, соответственно, возник ажиотажный спрос на билеты, и это отразилось на цене. Но это не значит, что эти цены будут через неделю. Если поискать, можно купить билеты по вполне себе доступной или даже обычной стоимости».

С 8 октября Росавиация ввела ограничения на ночные полеты в Израиль. Тем не менее российские авиаперевозчики сохраняют свои программы. В частности, в компании «Азимут» заявили, что не будут приостанавливать полеты в Тель-Авив из Сочи и Минеральных вод. Но в случае отмены рейсов по объективным причинам перевозчик вернет деньги. А вот туристические путевки в Израиль граждане начали массово аннулировать, говорит вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«По статистике мы видим, что порядка 150 туристов находятся в процессе либо аннуляции путевок, либо переноса дат путешествия. Также есть туристы, купившие отдельные услуги, связанные с наземным размещением, с ними также находятся в контакте представители туроператоров. Доступен 100-процентный возврат, нужно только обратиться с заявлением в туркомпанию, после чего в установленные законом сроки оператор произведет возврат. С учетом того, что средняя стоимость туров в Израиль находилась на уровне 250-350 тыс., то есть это было довольно дорогое направление, проблем с таким небольшим объемом организованного туризма и возвратами у операторов быть не должно».

Как рассказали «Вестнику АТОР» в департаменте Министерства туризма Израиля в России и СНГ, сообщений от российских туристов об экстренных ситуациях не поступало. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь в эвакуации россиян из Израиля, если возникнет такая необходимость.

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Мария Широкова