Бизнес-омбудсмен Титов: законопроект о гостевых домах на Кубани нужно доработать

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что законопроект о гостевых домах на Кубани нуждается в доработке. Об этом сообщает «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По мнению господина Титова, параметры «гостевого дома» должны быть установлены на местах. Вместо этого инициатива предполагает единый стандарт для всех регионов РФ, включая площадь, номерной фонд и другие критерии.

Кроме того, омбудсмен считает, что предложение авторов законопроекта регистрировать строения в качестве гостиниц в случае постоянной регистрации собственника по адресу объекта исключает возможность развития сельского и экологического туризма.

«Сельхозтоваропроизводители, а лишь они и имеют право заниматься агротуризмом, далеко не всегда живут прямо на той земле, где расположены интересные для туристов объекты. И получается так, что гостевой дом на участке под ИЖС, а поутру туриста нужно посадить на автобус и повезти за несколько километров, осматривать романтичные окрестности»,— цитирует издание заявление господина Титова.

В то же время бизнес-омбудсмен считает, что инициатива применима к объектам размещения на побережье Черного моря. Документ позволит обеспечить легализацию коммерческого жилья в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, которые были выбраны в качестве экспериментальных площадок для действия положений законопроекта. По данным Минэкономразвития, инициативу представят на рассмотрение в Госдуму в ноябре текущего года.

Анастасия Донскова

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