Гостевые дома выводят из тени

Гостевым домам, не прошедшим классификацию, закроют доступ к агрегаторам. Об этом “Ъ FM” сообщили в компании «Островок». А это значит, что объектов для размещения туристов станет меньше. В качестве экспериментальных площадок выбрали Краснодарский край, Крым и Севастополь. Законопроект о легализации гостевых домов разрабатывается с 2021 года. В ноябре, по данным Минэкономразвития, его планируют внести в Госдуму. Однако единого мнения, как систематизировать такие объекты, и что нужно сделать, чтобы попасть в реестр, до сих пор нет. Как это скажется на туристическом рынке? И получиться ли вывести коттеджи из тени? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чтобы гостевой дом признали легальным и внесли в спецреестр, его владелец должен быть там прописан или как минимум зарегистрирован в жилье на том же участке. А это значит, что власти хотят видеть всю цепочку малых объектов размещения.

Законопроект о легализации гостевых домов согласовывается ведомствами вот уже третий год, и до сих пор нет никакой конкретики, говорит сопредседатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Наталья Петровская:

«Смешали все, что можно. В гостевых домах вдруг у них оказываются гостиничные услуги. А Жилищный кодекс 2019 года запрещает размещение гостиниц в жилых помещениях. Вводят классификацию, но не пишут напрямую, что она обязательная, но, судя по контексту, получается, что обязательная. Нет даже системы классификации для гостевых домов.

Я считаю, что это пролоббированный заказ от гостиниц, которые находятся на ЖС. С этими отелями тоже понятно, что делать, им нужно просто облегчить порядок перевода помещения в нежилое. Там такое количество мероприятий субъективного характера, которые зависят от рассмотрения проверяющих, что фактически сделать это крайне сложно».

Сколько гостевых домов, посчитать не возможно. Собеседники “Ъ FM” утверждают, что их доля составляет порядка 70% от общего числа объектов размещения. А в России, по данным премьер-министра Михаила Мишустина, действует более 30 тыс. отелей, санаториев и баз отдых , а это более миллиона номеров.

Гостиницам в обмен на развитие инфраструктуры правительство обещает преференции и льготы. А что получат гостевые дома, если выйдут из тени, пока не понятно, добавляет директор B2B-направления группы компаний

«Островок» Дарья Кочеткова:

«Гостевые дома, которые работают с площадками-агрегаторами, должны быть либо юрлицом, либо самозанятым как минимум. И они уже работают в белую. Их очень много, поэтому, видимо, хочется охватить все. Стремление неплохое, даже есть реестр, в который им нужно войти, и он будет заявительным, но все равно должна быть мотивация, какие-то льготы.

Через запрет, скорее всего, это не решится. Дата запуска эксперимента — 1 апреля, но ответственность пока не прописана, кроме запрета на агрегаторах. Нужно дать какой-то льготный экспериментальный период. Это все-таки сезонные объекты, и 1 апреля они только будут начинать работать. Нельзя просто взять и перед сезоном все запретить».

В качестве эксперимента по обелению рынка выбран юг России —Краснодарский край, Крым и Севастополь. Именно там находится большая часть таких объектов размещения. А это значит, что с 1 апреля гостевых домов на сайтах агрегаторов будет заметно меньше. Без спецреестра реклама теперь для них будет запрещена. А в теневом секторе экспериментальных регионов, по разным данным, находится больше половины гостевых домов. Но многие, кто работает в легальном поле, захотят обелиться, не исключает председатель Союза отельеров Роман Сабиржанов:

«Не нужно думать, что закон неинтересен гостевым домам. Я знаю многих владельцев, которые ждут какого-то регулирования. Это значит, что есть правила игры и можно на что-то претендовать. Это, как правило, продвинутые предприниматели, которые инвестируют в гостевые дома и пытаются создать точки притяжения для регионов».

Минэк обещает владельцам гостевых домов минимум документов для регистрации и проверок контролирующих органов. Не исключены и преференции. Для примера, на поддержку предпринимателей в сфере туризма за последние два года правительство, по словам Михаила Мишустина, выделило свыше 100 млрд руб.

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