«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Текущая ситуация на рынках связана с ростом геополитических рисков, с поиском безрисковых активов, куда можно уйти в случае нарастания напряженности на Ближнем Востоке. Цены на золото подросли. В моменте в выходные биткойн, который считается неким активом-убежищем, вырос до уровня в $28 тыс. Пока это значение биткойн не преодолел, но в целом он выглядит даже стабильнее, чем золото. На росте ставок по американским гособлигациям цены на биткойн практически не менялись, стабилизировались. Будет ли и дальше расти эта криптовалюта? Стоит ли инвесторам сейчас вкладывать деньги в биткойн? Разобраться в тренде экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову поможет эксперт финансовой платформы Bitbanker Даниил Затологин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: $28 тыс. — явно серьезный барьер. Почему не удается пройти это значение? И что будет, если рынок его преодолеет, к каким целям может уйти биткойн дальше?

Даниил Затологин: Из-за слабой ликвидности биткойн может опуститься ниже $28 тыс. А учитывая внешний фон, общая стратегия такова, что отскок до $28,5-29 тыс. видится маловероятным. В таком случае должно произойти что-то очень необычное. А так биткойн будет потихоньку проваливаться до базового уровня $18 тыс. к ноябрю-декабрю. Объем спота на рынке сейчас находится на минимальных уровнях. Опять же это обусловлено отсутствием идей, потому что сейчас идет так называемый период аккумулирования актива, который длится до трех-четырех месяцев в рамках предстоящего халвинга и заброса биткойна «в космос». Для того чтобы вырасти, нужно сначала снизиться. А «космические величины», согласно различным прогнозам, — от $70 тыс. до $500 тыс. Но в целом заброс биткойна «в космос» планируется в первом-втором квартале 2024 года.

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