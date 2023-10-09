В Петербурге выдали разрешение на строительство очередного участка Южной широтной магистрали

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали. Речь идет о шоссе Подбельского в Пушкинском районе, следует из данных на сайте ведомства.

Разрешение датировано 5 октября и действует до конца 2023 года. В списке объектов: участок самой дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей, путепровод через железнодорожные пути Витебского направления и отрезок шоссе Подбельского.

Подрядчиком для строительства первого этапа в январе было выбрано АО ВАД. Стоимость этапа составляет порядка 16,7 млрд рублей. Плановые сроки завершения работ — 2027 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе.

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