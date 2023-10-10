Гостиницы пришлись по вкусу

Участники гостиничного рынка Новосибирской области отмечают рост спроса на услуги отелей. Число бронирований, по их оценкам увеличилось на 8% на фоне роста стоимости гостиничных услуг. Росту спроса на размещение способствует увеличение потока туристов и гостей из Центральной России в Сибирь, а также проведение крупных деловых и досуговых мероприятий в регионах. Отельеры рассчитывают, что такая динамика сохранится до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Новосибирской области увеличился спрос на услуги гостиниц. Положительную динамику отмечает совладелец Mirotel Михаил Швецов: «За последние девять месяцев мы добились такого же дохода, как за весь прошлой год». По сравнению с 2022-м рост выручки в гостинице Mirotel составил 37%. Загрузка увеличилась в то же время на 24% год к году.

Генеральный директор новосибирского отеля River Park Олег Торопкин рассказал, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года число бронирований выросло по сравнению с прошлым годом на 8%. «При этом в 2022-м к 2021-му было падение на 5%»,— прокомментировал он. Аналогичную динамику назвали в «Гранд автограф отель Новосибирск» (бывший Marriott) и «Azimut отель Новосибирск».

По данным Новосибирскстата, за август объем услуг населению, оказанный гостиницами и аналогичными средствами размещения, составил 377 млн руб. (+14,2% к июлю 2023 года и +2,3% к августу 2022 года), в июне рост составил 31,2% к июню 2022 года, в мае 2023 году рост составил +48,5% к маю 2022 года. При этом индекс потребительских цен на услуги гостиниц и прочих мест проживания в регионе в августе 2023 года увеличился к аналогичному периоду 2022 года на 11,3%, за период с января по август на 9,2% к аналогичному периоду 2022-го. Число ночевок также выросло на 8%, отмечают участники рынка.

Показатели отрасли говорят о росте интереса туристов к региону, считают участники рынка. «В этом году наблюдается заметное усиление корпоративного сегмента. Проходит множество деловых мероприятий. Мы видим тенденцию к перераспределению потоков туристов и гостей из Центральной России в сторону Сибири»,— отмечает Михаил Швецов.

Росту турпотока и, соответственно, спросу на услуги гостиниц способствуют крупные образовательные проекты, танцевальные и гастрофестивали, отмечают представители сферы гостеприимства. Например, в период проведения мероприятий Новогодней столицы России-2023 регион посетили более 100 тыс. туристов. На первый фестиваль VK Fest в Новосибирске, организованный социальной сетью «ВКонтакте» в июне, собрались более 15 тыс. человек. «Появились гости, приезжающие в Новосибирск с туристической целью, — семьи на личных автомобилях из соседних регионов, чего ранее не было»,— комментирует Олег Торопкин.

В то же время участники отрасли говорят о сокращении времени бронирования номеров в отелях. «В последнее время мы наблюдаем рост интереса к коротким визитам на выходные — семьи из близлежащих регионов приезжают к нам на одну-две ночи (вместо трех-четырех ранее)»,— отмечает господин Швецов.

По итогам всего 2023 года игроки рынка ожидают рост рынка. В Сибирской федерации рестораторов и отельеров отмечают, что росту спроса будут способствовать введение с августа этого года электронной визы для въезда в Россию, а также возобновление безвизового режима для туристических групп из Китая.

В перспективе электронная виза может привлечь в Россию туристов из Индии, Юго-Восточной Азии, считают в Ассоциации туроператоров (АТОР). По безвизовому режиму из Китая рост числа поездок ожидается в конце 2023 года и 2024-м в приграничные российские регионы.

В то же время, по мнению партнера CMWP Марины Усенко, в регионах спрос на гостиничные услуги будет сдержанным, поскольку на гостиничный бизнес в России продолжают влиять такие факторы, как уход иностранных брендов, финансовая нестабильность, снижение доходов потребителей, инфляция.

Лолита Белова