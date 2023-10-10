Вместе с налогами собрали взятки

В Омске завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о коррупции в областном управлении Федеральной налоговой службы (УФНС). За взятку в 10 млн руб. Владимир Репин, возглавлявший региональное ведомство около 10 лет, приговорен к шести годам колонии строгого режима. Реальный срок получил также выступивший посредником при передаче взятки адвокат, а заплативший ее предприниматель выплатит крупный штраф. Все подсудимые признали свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Репин, возглавлявший УФНС в Омской области около 10 лет, приговорен к шести годам колонии строгого режима

Фото: Официальный сайт Федеральной налоговой службы Владимир Репин, возглавлявший УФНС в Омской области около 10 лет, приговорен к шести годам колонии строгого режима

Фото: Официальный сайт Федеральной налоговой службы

Центральный районный суд Омска на заседании 9 октября завершил рассмотрение уголовного дела о взятке в размере 10 млн руб. Обвиняемыми по этому делу проходили бывший руководитель УФНС по Омской области Владимир Репин, гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев.

Уголовное дело было возбуждено почти год назад — в октябре 2022 года, когда Владимира Репина задержали в Москве. К этому времени он около трех месяцев занимал высокую должность в аппарате федерального МЧС — возглавлял контрольно-ревизионное управление ведомства. Но материалы дела имели отношение исключительно к его прошлой деятельности на посту руководителя омских налоговиков. Владимир Репин был назначен начальником УФНС в 2012 году и проработал в этой должности 10 лет.

По данным следствия, в 2012–2022 годы Владимир Репин организовал систему получения откатов от руководителей предприятий. Дмитрий Немиш, как указывается в деле, выплатил ему около 10 млн руб. за то, чтобы три его компании не были включены в списки юридических лиц, проверяемых налоговиками. Компании занимаются строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом магистральных газо- и нефтепродуктопроводов. По данным УФСБ по Омской области, взятку адвокат Дмитрий Григорьев передал Владимиру Репину по месту жительства руководителя налогового управления. «Очевидцы указали на него (Владимира Репина.— „Ъ“) как на лицо, совершившее преступление, в его жилище обнаружены явные следы преступления»,— говорится в материалах Басманного суда Москвы. О каких именно следах идет речь, не уточняется.

Экс-руководителя налогового управления этапировали из Москвы в Омск. 28 июня состоялось первое заседание Центрального райсуда по делу. Владимиру Репину обвинение было предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дмитрию Немишу инкриминировали ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере), а Дмитрию Григорьеву — ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве). Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в Центральном райсуде, в ходе судебного разбирательства все трое признали свою вину. В момент вынесения приговора Владимир Репин и Дмитрий Григорьев находились под стражей, а Дмитрий Немиш — под домашним арестом.

В результате Владимир Репин был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его на пять лет лишили права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, «связанные с исполнение функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий». Кроме того, у обвиняемого конфискуют имущество на сумму взятки (максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки).

Реальный срок получил и Дмитрий Григорьев. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом в размере суммы взятки (10 млн руб.). Его также лишили права заниматься адвокатской практикой в течение пятилетнего срока. «Зачесть в срок основного наказания время содержания Репина и Григорьева под стражей с 19.10.2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания»,— решил суд.

В отношении Дмитрия Немиша суд ограничился штрафом в 20 млн руб. (двукратная сумма взятки). Учитывая, что Дмитрий Немиш находился под стражей с 19 октября по 15 декабря прошлого года, а также его последующее содержание под домашним арестом, размер штрафа снизили на 2 млн руб. Гендиректора освободили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Баул с вещами, который он взял с собой в суд, бизнесмену не пригодился.

Приговор не вступил в законную силу. До того как это произойдет, Владимир Репин и Дмитрий Григорьев будут находиться в омском СИЗО-1, Дмитрий Немиш — под подпиской о невыезде.

Валерий Лавский