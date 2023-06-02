Суд рассмотрит дело о взятке в отношении экс-руководителя УФНС России по Омской области

На рассмотрение Центрального суда Омска поступило уголовное дело бывшего руководителя регионального УФНС Владимира Репина, обвиняемого во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил Telegram-канал судов Омской области.

Вместе с Владимиром Репиным перед судом предстанут гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, которому предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), и адвокат Дмитрий Григорьев. Ему инкриминируют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

Владимира Репина, Дмитрия Немиша и Дмитрий Григорьев задержали в ноябре 2022 года. По решению Басманного райсуда Москвы всех троих заключили под стражу. Как писал «Ъ», согласно версии следствия, Владимир Репин, с 2012-го по 2022 год возглавляя УФНС России по Омской области, якобы организовал систему получения откатов от руководителей предприятий. Дмитрий Немиш, говорится в деле, выплатил ему около 10 млн руб. за то, чтобы три его компании, занимающиеся строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и капитальным ремонтом магистральных газо- и нефтепродуктопроводов, не были включены в списки юридических лиц, проверяемых налоговиками.

Владимир Репин в 2012–2022 годах занимал должность руководителя управления ФНС по Омской области. Летом прошлого года он переехал в Москву, где возглавил контрольно-ревизионное управление МЧС РФ.

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Илья Николаев