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Коммерсантъ FM
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Правительство отклонило проект о введении прогрессивной шкалы налогообложения

Правительство отклонило законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заключение. 3 октября документ был внесен на рассмотрение в парламент председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым (ЛДПР).

Документ предлагал отменить подоходный налог для граждан, которые зарабатывают в год 360 тыс. руб. или меньше (около 30 тыс. руб. в месяц) и поднять налоговые ставки для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн руб. в год (примерно 833 тыс. руб. в месяц). НДФЛ в размере 13%, согласно документу, должен применяться при заработке до 5 млн руб. Доход до 10 млн руб. предполагает фиксированный налог 603 тыс. руб. и 15% суммы, превышающей 5 млн руб. Документ обязывал граждан с доходом более 100 млн руб. платить 35% превышения этой суммы плюс 26 млн руб.

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В пояснительной записке к проекту сообщалось, что прогрессивная шкала налогов позволит увеличить поступления в бюджет и смягчить проблему социального неравенства. С 2021 года в России действует повышенный налог — 15% — для граждан, чьи доходы превысили 5 млн руб. в год. В Минфине тогда заявляли об отсутствии планов менять шкалу НДФЛ в ближайшее время.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налогам добавляют прогрессии».

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