«Глобальный кризис продолжается»

Кремль вслед за Министерством иностранных дел прокомментировал новый конфликт на Ближнем Востоке. Дмитрий Песков также ответил на вопрос о возможном возвращении так называемых релокантов, которые находятся в еврейском государстве. По словам пресс-секретаря президента России, родина никому угрожать не может. Что касается россиян, находящихся в регионе, ими занимается российское посольство в Израиле. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москве, вероятно, придется корректировать свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российская Федерация радикально не изменила своих оценок ситуации вокруг Израиля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ему сложно что-то добавить к комментарию МИД РФ. Министерство иностранных дел выразило накануне серьезную озабоченность и призвало прекратить огонь, переложив часть ответственности на коллективный Запад.

Представители СМИ спросили о судьбе так называемых релокантов, которых немало в Израиле. Причем среди них много известных, например, Анатолий Чубайс или Аркадий Волож. Могут они вернуться в РФ или лучше не рисковать? Здесь Дмитрий Сергеевич произнес фразу, которая претендует на бессмертие: «Послушайте, как родина может угрожать?» Предлагаем уважаемой публике самостоятельно ответить на этот вопрос. Однако может показаться странным, что на этот счет возникают какие-то сомнения. И даже приходится просить по этому поводу комментарий у представителя высшей российской власти.

Как бы то ни было, пока незаметно, чтобы кто-то из уехавших собирался возвращаться. Что касается судьбы именно российских граждан в Израиле, Дмитрий Песков сообщил, что ими круглосуточно занимается посольство. Еще можно обратить внимание на заявление Минэкономразвития, которое рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство в туристических целях.

Наверное, нетрудно предположить, что не каждый россиянин в курсе того, кто в стране курирует туризм. Поскольку соответствующее агентство не так давно упразднили, этим вопросом занимается экономическое ведомство. В связи с этим данная рекомендация звучит несколько странно, согласитесь. Можно подумать, что Израиль посещают исключительно экономисты или специалисты по государственному развитию.

Кроме того, всегда казалось, что рекомендовать или не рекомендовать куда-либо ездить за пределы страны — функция Министерства иностранных дел. И вообще логично было бы подумать об организации эвакуационных рейсов хотя бы для туристов при наличии у них каких-либо трудностей.

Переходим к следующему тезису, который предлагают обсудить российские власти. Есть вероятность, что «Хамас» получил оружие из Украины, которое массово и бесконтрольно поставляется туда Западом. И вот видите, к чему все это приводит. Правда, каких-либо доказательств и аргументов в этой связи пока что не представлено. А коли так, значит, и обсуждать нечего.

Что же, выводы делать рано, но они явно будут неутешительными. Глобальный кризис в мире продолжается. Явно разгорается новый масштабный конфликт с непредсказуемыми последствиями. И пока мало что указывает на его скорое окончание. Вероятно, Москве придется рано или поздно как-то корректировать позицию. Тезис «во всем виноват Запад», конечно, универсальный. Но от вопроса о том, что делать, достаточно трудно уходить. По крайней мере, за стол переговоров никто садиться не собирается, равно как и прекращать огонь.

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