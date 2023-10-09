В Совбезе рассказали об угрозе использования кибероружия США против России

Замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов рассказал в интервью «Российской газете», что США могут применить против России кибероружие в ходе военной операции на территории Украины. По его словам, это подтверждается новой редакцией стратегии по кибербезопасности США, выпущенной в марте 2023 года.

«Он (документ.— ''Ъ''), в частности, легитимизирует наступательные кибероперации в качестве превентивной или ответной меры для подавления хакерских группировок и иных киберсил в информационном пространстве третьих стран»,— отметил Олег Храмов. По его данным, в сравнении с 2021 и 2022 годами расходы на кибербезопасность США в текущем году значительно выросли.

Олег Храмов добавил, что кибероружие США может быть применено против России из-за «отсутствия результативности» украинской армии. «С начала 2022 года зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Полученные уполномоченными ведомствами данные свидетельствуют об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения этих атак»,— сказал он.

В конце сентября «Ъ» стало известно, что Минцифры до конца года выделит 450 млн руб. на обеспечение кибербезопасности государственной платформы «Гостех» (ее оператором является «Сбер»). Средства выделяются подведомственному Минцифры НИИ «Интеграл», который в середине мая был выбран единым подрядчиком по созданию центра обнаружения, предупреждения и реагирования на кибератаки до 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Гостех'' берут под защиту».