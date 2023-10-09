В Нижнем Новгороде достроен дом для пострадавших от взрыва на улице Краснодонцев

В Автозаводском районе Нижнем Новгороде достроен дом, в который власти обещали переселить пострадавших от взрыва в многоэтажке на улице Краснодонцев, 17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным региональной инспекции Госстройнадзора, всего на улице улице Героя Васильева построено два многоквартирных дома — №31 и №33. Застройщику МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» наравлены заключения о соответствии требованиям проектной документации. В октябре также планируется провести итоговую проверку дома на 137 квартир, построенного на улице Дружаева, 1а.

Дом на улице Героя Васильева, 31 предназначен для жителей с улицы Краснодонцев, два других — под расселение ветхого и аварийного жилья.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле 2020 года в многоэтажном доме на улице Краснодонцев взорвался газ. Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявили директору «Городской газовой службы» Максиму Бязину. В январе 2023 года его осудили на два года ограничения свободы. Позже суд отменил наказание за истечением срока давности.

После взрыва 69 семей из дома на Краснодонцев согласились на выплату компенсаций, 31 семья решила дождаться нового дома.

Андрей Репин