В Мариинской больницы назначили нового главрача

Игорь Реутский стал главным врачом Мариинской больницы. До перехода на новый пост он занимал должность заместителя главврача по медицинской части, сообщили 9 октября в пресс-службе медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Мариинской больницы Фото: Пресс-служба Мариинской больницы

Игорь Реутский — выпускник Донецкого государственного медицинского института, кандидат медицинских наук, практик хирургии. Больше 20 лет господин Реутский работал начальником клинического отдела Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова.

Его деятельность отмечена на правительственном уровне Орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также Реутский является заслуженным работником здравоохранения РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге сменился глава Медицинского информационно-аналитического центра.

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