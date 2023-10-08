В Петербурге сменился глава Медицинского информационно-аналитического центра

Директор Медицинского информационно-аналитического центра в Санкт-Петербурге Аркадий Язенок покидает свой пост, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Исполняющим обязанности директора МИАЦ назначен Павел Алексеев. Ранее он занимал должность заместителя директора по медицинской статистике центра.

Аркадий Язенок руководил учреждением с марта 2020 года. В пресс-службе отметили, что на 2020-2022 годы пришлось самое тяжелое время для системы здравоохранения Петербурга — в городе началась пандемия коронавирусной инфекции. В круг задач МИАЦ входила подготовка отчетности, мониторинг показателей развития эпидемии и обеспечение работы горячей линии. Кроме того, во время пандемии продолжалась реализация нацпроекта «Здравоохранение».

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