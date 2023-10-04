Пять автомобилей в Петербурге пострадали от падения деревьев

Из-за шторма в Санкт-Петербурге более десяти деревьев были повалены на землю. Часть из них нанесла повреждения пяти автомобилям, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

Там сообщили о последствиях стихии к вечеру 4 октября. Спасатели реагировали на сообщения петербуржцев о поваленных деревьях и отправлялись на их ликвидацию. За день они бригад МЧС выехали 12 раз по проблемным адресам. Специалисты убрали с дорог 11 упавших стволов. В ведомстве указали, что падение деревьев отразилось на состоянии пяти транспортных средств, среди людей пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал о работе городского комитета по благоустройству по уборке города от упавших деревьев. Устоять перед сильным ветром не смогли около 15 деревьев.

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