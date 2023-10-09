Четверых россиян объявили пропавшими без вести в Израиле после атаки «Хамас»

Четверо россиян числятся пропавшими без вести после атаки палестинского движения «Хамас» на территорию Израиля, сообщили в посольстве России в Израиле.

Там добавили, что посольство получило девять обращений от родственников россиян, проживающих в Израиле. О гибели граждан России на территории Израиля пока неизвестно.

Посольство опубликовало сообщение для россиян, проживающих в Израиле. Консульский отдел рекомендовал россиянам, и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла и оставаться в безопасных местах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что родственники не могут связаться с уроженцем Сестрорецка Андреем Козловым. 27-летний мужчина работал охранником на фестивале электронной музыке недалеко от города Окафим, когда на участников фестиваля напали боевики. По информации общественной организации Zaka, в результате этой атаки погибли 260 человек. Господин Козлов перестал выходить на связь утром 8 октября.

7 октября группировка «Хамас» нанесла ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем боевики на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной.

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