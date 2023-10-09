Пассажиропоток «Уральских авиалиний» с начала года вырос на 11%

В период с января по сентябрь авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7,3 млн пассажиров, что на 11% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Из них 835,9 тыс. пассажиров перевезено по внутренним направлениям, а по международным — 217,4 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В сентябре услугами авиаперевозчика воспользовались чуть более 1 млн пассажиров (+1%). Всего с начала года авиакомпания выполнила 43,4 тыс. рейсов (+5% к аналогичному периоду прошлого года), среди них 30,8 тыс. были выполнены по внутренним направлениям и 12,5 тыс. — по международным.

Напомним, утром во вторник, 12 сентября, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал. Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета. Впрочем, свои оценки ситуации еще должны дать СКР, прокуратура и МАК. По предварительным данным, на подлете к Омску у самолета отказала гидросистема.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «"Уральские авиалинии" тянет в поля».

Полина Хабарова

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