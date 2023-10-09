Кадыров передал Путину высшую награду Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что президенту Владимиру Путину передали орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова под номером 1. Указ о вручении ордена был подписан еще в 2007 году, добавил Рамзан Кадыров, но вручили его президенту только сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орден Ахмада Кадырова — высшая награда Чеченской Республики

Фото: Kei / Wikipedia Орден Ахмада Кадырова — высшая награда Чеченской Республики

Фото: Kei / Wikipedia

«Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он назвал эту награду «скромной благодарностью» чеченского народа.

Орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова был учрежден после гибели первого президента Чечни в 2004 году. Это высшая награда республики. Ранее орденом Ахмата-Хаджи Кадырова были награждены глава ДНР Денис Пушилин, а также глава Росгвардии Виктор Золотов.

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