Путин подписал указ о передаче 100% акций ОСК банку ВТБ

Все акции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) официально переданы на 5 лет в доверительное управление банку ВТБ. Соответствующий указ 9 октября подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно указу, 100% акций ОСК переданы ВТБ с целью повысить эффективность управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Заключить договор доверительного управления акциями кабмину поручено в течение полугода.

В документе должны быть обозначены ключевые показатели эффективности доверительного управления, обязательства по их выполнению и условия для досрочного прекращения.

О решении передать ВТБ акции ОСК Владимир Путин объявил 10 августа на встрече с главой банка Андреем Костиным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководство ОСК оценило резерв эффективности петербургских верфей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте