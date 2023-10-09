Путин подписал указ о передаче 100% акций ОСК банку ВТБ
Все акции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) официально переданы на 5 лет в доверительное управление банку ВТБ. Соответствующий указ 9 октября подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: пресс-служба президента РФ
Согласно указу, 100% акций ОСК переданы ВТБ с целью повысить эффективность управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности. Заключить договор доверительного управления акциями кабмину поручено в течение полугода.
В документе должны быть обозначены ключевые показатели эффективности доверительного управления, обязательства по их выполнению и условия для досрочного прекращения.
О решении передать ВТБ акции ОСК Владимир Путин объявил 10 августа на встрече с главой банка Андреем Костиным.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководство ОСК оценило резерв эффективности петербургских верфей.
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