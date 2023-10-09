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В Оренбуржье мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

Начата доследственная проверка после инцидента с травмированием мужчины на железной дороге в Оренбургской области. Она проводится по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК РФ

«По предварительным данным, вечером 8 октября 2023 года на перегоне "Гамалеевка – Сорочинск" пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина, переходивший пути в запрещенном месте»,— говорится в сообщении.

Машинист поезда не смог предотвратить происшествие. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Оренбуржье девушку ударило током на железной дороге. Это произошло во время фотосессии. Следствие проводит проверку.

Георгий Портнов

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