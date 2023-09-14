В Оренбуржье девушку ударило током на фотосессии на железной дороге

Начата проверка после инцидента с ударом девушки электротоком на железной дороге в Оренбургской области. Происшествие случилось в среду, 13 сентября. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК РФ

«Предварительно установлено, что на железнодорожной станции Саракташ Южно - Уральской железной дороги электрическим током травмирована девушка 2007 г.р.»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось, когда пострадавшая вместе со знакомыми подростками устроила фотосессию в запрещенном месте. В настоящее время девушка госпитализирована.

Ранее мужчина погиб под колесами пассажирского поезда в Оренбуржье. Была начата проверка.

Георгий Портнов