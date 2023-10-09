Калининградский аэропорт принял миллионного пассажира из Пулково

Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек, сообщили в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В пресс-службе отмечают, что юбилейный, миллионный пассажир, прилетел в Калининград 8 октября, в день рождения аэропорта Храброво.

Калининград входит в тройку самых популярных направлений полетов из Пулково. Рост пассажиропотока по отношению к 2022 году составил 17%. Самые популярные авиакомпании на этом направлении — «Россия», «Победа», Smartavia. В день выполняется до 13 рейсов из Петербурга в Калининград.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиропоток на рейсах Петербург — Сочи превысил 1 млн человек.

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