Калининградский аэропорт принял миллионного пассажира из Пулково
Пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек, сообщили в пресс-службе оператора Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В пресс-службе отмечают, что юбилейный, миллионный пассажир, прилетел в Калининград 8 октября, в день рождения аэропорта Храброво.
Калининград входит в тройку самых популярных направлений полетов из Пулково. Рост пассажиропотока по отношению к 2022 году составил 17%. Самые популярные авиакомпании на этом направлении — «Россия», «Победа», Smartavia. В день выполняется до 13 рейсов из Петербурга в Калининград.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пассажиропоток на рейсах Петербург — Сочи превысил 1 млн человек.