Пассажиропоток рейсов Петербург — Сочи вырос в Пулково на 7% за год

Аэропорт Пулково принял более миллиона пассажиров на прилет и вылет рейсов Санкт-Петербург — Сочи с начала 2023 года, их поток за этот период возрос на 7% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» указали, что Сочи занял второе место по популярности среди других городов России, уступив лидерство Москве. Большая часть пассажиров летала между городами на самолетах авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Smartavia.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о запуске рейсов авиакомпании NordStar по направлению Петербург — Абакан с 30 октября, самолеты будут летать два раза в неделю.

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