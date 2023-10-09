Кубанские тайбоксеры привезли восемь медалей с мирового первенства

Спортсмены из Краснодарского края завоевали восемь медалей на первенстве мира по тайскому боксу в Анталии. В состав сборной России вошли 10 жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сборная России заняла первое общекомандное место с большим отрывом, в том числе благодаря вкладу тайбоксеров из Краснодарского края. Из возьми медалей, завоеванных кубанскими спортсменами, шесть — золотых, одна серебряная и одна бронзовая. Всего России удалось заполучить 89 медалей, 54 из которых золотые.

Ежегодно более 30 спортсменов Кубани показывают достойные результаты в составе национальной команды. «Завоеванные награды доказывают, что тайбоксеры Краснодарского края могут составить сильную конкуренцию лучшим спортсменам планеты»,— отметил министр физкультуры и спорта Кубани Серафим Тимченко.

Накануне Кубанские спортсмены завоевали золото и бронзу на первенстве мира по самбо и дзюдо. Два бойца из Краснодарского края выступали за сборную России на международных соревнованиях в Бишкеке.

Георгий Ефименко

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