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В Самарской области из-за стройки обхода Тольятти перекроют движение

Полное ограничение движения транспорта будет вводиться в Самарской области в ночные часы со вторника по пятницу из-за строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

Ограничение движения будет действовать в указанные дни с 1:00 до 4:30 (MSK+1) с 983 по 984 км трассы М-5 «Урал». Речь идет об участке дороги в районе Зеленовки в Ставропольском районе.

Ранее в Самаре ограничили движение транспорта по ул. Самарской до конца 2024 года. Это связано со строительством станции метро «Театральная».

Георгий Портнов

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